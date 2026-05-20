Premier Energy предупреждает об опасности поражения электрическим током во время гроз.

Поставщик обращает внимание на риски, которые могут возникнуть во время суровых погодных явлений, особенно в случае поврежденных или упавших на землю электрических проводов, передает noi.md

Представители компании призывают граждан обходить стороной и не прикасаться к оборванным проводам. Согласно предупреждению, приближение к этим кабелям может поставить под угрозу жизнь людей.

Кроме того, потребителей предупреждают не предпринимать никаких действий с электроустановками. Premier Energy отмечает, что подобные действия могут привести к поражению электрическим током и другим серьезным инцидентам. Компания рекомендует родителям следить за детьми и объяснять им правила электробезопасности, а также последствия их несоблюдения.

В случае обнаружения опасных ситуаций граждан призывают сообщать об этом оператору распределительной сети по телефону 022 43 11 11.