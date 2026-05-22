22 Мая 2026, 16:52
Правоохранители пресекли деятельность группы, специализировавшейся на мошенничестве

Задержаны два человека: 18-летняя девушка из Латвии, выступавшая в роли «курьера», и 56-летний мужчина из Кишинева, отвечавший за сбор денег.

Сообщается, что пострадавшую, 74-летнюю женщину, убедили перевести 250 000 леев на якобы «защищенный банковский счет».

В ходе обысков сотрудники полиции изъяли иностранную валюту (5 600 долларов США) и пистолет, находившийся в законной собственности, но с просроченным разрешением.

По результатам расследования, молодая женщина периодически ездила в Республику Молдова для участия в преступной деятельности.

Она была арестована на 30 дней, а мужчина задержан на 72 часа. Расследование продолжается.

