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logos.press.md logologos
1 Августа 2026, 10:02
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Право хранить молчание и пользоваться переводчиком будет усилено в уголовном процессе

Право подозреваемого, обвиняемого или подсудимого хранить молчание и не свидетельствовать против себя будет дополнительно закреплено в национальном законодательстве в соответствии со стандартами Европейского союза.

Право хранить молчание и пользоваться переводчиком будет усилено в уголовном процессе.
Право хранить молчание и пользоваться переводчиком будет усилено в уголовном процессе.

Соответствующий проект был представлен госсекретарем минюста Михаем Георгиеш и принят в первом чтении, передает logos-pres.md

Согласно предлагаемым изменениям, реализация права на молчание не сможет использоваться против человека и не может рассматриваться как доказательство его вины. Отказ от дачи показаний не должен трактоваться органами уголовного преследования или судом как признак причастности к преступлению. 

Одновременно будут расширены гарантии для лиц, которые недостаточно владеют языком уголовного производства. Следственные органы и суд будут обязаны проверять, понимает ли человек язык процесса, и при необходимости без задержки обеспечивать участие переводчика. Предусматривается, что перевод должен быть качественным и точным, чтобы подозреваемый или обвиняемый мог понимать содержание обвинений, процессуальные документы и эффективно реализовать свое право на защиту. 

Проект также устанавливает требования к независимости и беспристрастности переводчиков. Их задача будет ограничиваться обеспечением коммуникации и переводом материалов дела, без предоставления юридических консультаций, вмешательства в процесс или выражения собственного мнения по делу. Кроме того, будет усилена защита конфиденциальности общения между адвокатом и клиентом при участии переводчика. Переводчик не сможет быть допрошен в качестве свидетеля относительно информации, полученной в ходе таких конфиденциальных бесед.

 Предлагаемые изменения направлены на приведение уголовно-процессуального законодательства Республики Молдова в соответствие с требованиями Директивы (ЕС) 2016/343 о презумпции невиновности и Директивы 2010/64/ЕС о праве на устный и письменный перевод в уголовном процессе.

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Источник
logos.press.md logologos
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