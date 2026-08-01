Право хранить молчание и пользоваться переводчиком будет усилено в уголовном процессе.

Право подозреваемого, обвиняемого или подсудимого хранить молчание и не свидетельствовать против себя будет дополнительно закреплено в национальном законодательстве в соответствии со стандартами Европейского союза.

Соответствующий проект был представлен госсекретарем минюста Михаем Георгиеш и принят в первом чтении, передает logos-pres.md

Согласно предлагаемым изменениям, реализация права на молчание не сможет использоваться против человека и не может рассматриваться как доказательство его вины. Отказ от дачи показаний не должен трактоваться органами уголовного преследования или судом как признак причастности к преступлению.

Одновременно будут расширены гарантии для лиц, которые недостаточно владеют языком уголовного производства. Следственные органы и суд будут обязаны проверять, понимает ли человек язык процесса, и при необходимости без задержки обеспечивать участие переводчика. Предусматривается, что перевод должен быть качественным и точным, чтобы подозреваемый или обвиняемый мог понимать содержание обвинений, процессуальные документы и эффективно реализовать свое право на защиту.

Проект также устанавливает требования к независимости и беспристрастности переводчиков. Их задача будет ограничиваться обеспечением коммуникации и переводом материалов дела, без предоставления юридических консультаций, вмешательства в процесс или выражения собственного мнения по делу. Кроме того, будет усилена защита конфиденциальности общения между адвокатом и клиентом при участии переводчика. Переводчик не сможет быть допрошен в качестве свидетеля относительно информации, полученной в ходе таких конфиденциальных бесед.

Предлагаемые изменения направлены на приведение уголовно-процессуального законодательства Республики Молдова в соответствие с требованиями Директивы (ЕС) 2016/343 о презумпции невиновности и Директивы 2010/64/ЕС о праве на устный и письменный перевод в уголовном процессе.