В Китае разработали переводчик для животных.

В начале мая компания запустила предварительные заказы на переводчик. Он работает на основе искусственного интеллекта. В Meng Xiaoyi утверждают, что устройство передаёт язык животных с точностью около 95%, передает odditycentral.com

Устройство стоит 118 долларов. В компании заявили, что получили 10 тысяч предзаказов. Однако пользователей соцсетей смутила разработка. Некоторые из них написали, что это «тест на человеческий интеллект», а не переводчик для домашних животных.

В Meng Xiaoyi утверждают, что переводчик разработан на базе крупномасштабной модельной технологии Tongyi Qianwen. Устройство накопило множество данных о поведении и языке домашних животных. При этом никаких тестов или исследований, подтверждающих эти заявления, компания не предоставила.