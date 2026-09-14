Правительство требует доработать поправки к закону о Конституционном суде.

Правительственная комиссия подготовила официальное заключение с рекомендациями по доработке документа, передает rupor.md

В частности, исполнительная власть призвала четко разграничить и конкретизировать понятия «неподкупность» и «безупречная репутация». По мнению членов кабмина, это необходимо, чтобы избежать двусмысленных трактовок, при которых чисто процедурная норма может стать скрытым дополнительным критерием отбора для кандидатов в судьи КС.

Кроме того, правительство выразило опасения по поводу предложения увеличить срок назначения нового судьи с 45 дней до 3 месяцев в случае отставки, кончины или лишения мандата действующего арбитра. В отзыве подчеркивается, что авторы проекта не предусмотрели механизм, который обеспечил бы непрерывность работы КС в этот период. Кабмин напомнил, что в подобных экстренных ситуациях — в отличие от планового истечения мандата — судья не может продолжать исполнять обязанности до принесения присяги его преемником. Законодателям рекомендовано пересмотреть это положение с учетом рекомендаций Венецианской комиссии.

Среди других замечаний правительства:

Регламент собеседований: Кабмин считает, что каждый профильный орган должен сам определять порядок проведения интервью с кандидатами, исходя из своей внутренней специфики.

Прозрачность данных: Предложено четко прописать, какая именно информация о кандидатах должна публиковаться по итогам конкурса.

Напомним, законопроект об увеличении сроков отбора судей КС до трех месяцев был разработан главой юридической комиссии парламента Вероникой Рошка. По ее заявлению, изменения основывались на выводах Венецианской комиссии. Сама депутат от ПДС пока никак не прокомментировала критическое заключение исполнительной власти.