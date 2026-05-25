Поздние заморозки повредили более 1 800 гектаров рапса в Каушанском районе.

Местные власти заявляют, что ущерб превышает 1,35 миллиона леев, пишет ipn.md

Руководитель Отдела сельского хозяйства, земельных отношений и кадастра Каушанского района Павел Курус заявил, что на основании 13 обращений, поданных фермерами из шести населённых пунктов, территориальные комиссии проверили почти 2800 гектаров рапса. Из них около 1840 гектаров пострадали от заморозков.

По его словам, только двум фермерам удалось частично сохранить пострадавшие культуры, которые затронули заморозки примерно на 40%. «Они выяснили, что смогут получить около одной тонны с гектара, что хотя бы позволит покрыть расходы», – пояснил руководитель Отдела.

Остальные фермеры пострадали на 100% и были вынуждены заново засеять свои поля кукурузой и подсолнечником. Все 13 пострадавших фермеров подали документы на возможную компенсацию. «Говорить о финансовой помощи пока рано. Всё зависит от решений, которые будут приняты на министерском уровне», – добавил Павел Курус.

Помимо рапса, в районе пострадали и посевы пшеницы. Один из хозяйствующих субъектов сообщил о повреждении 184 гектаров из 480 засеянных, а после обнаружения ущерба земля уже вновь засеяна. Местные власти продолжают также оценку многолетних культур, включая виноград, сливы, абрикосы и черешни.

Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности подтвердило получение официальных данных из Каушанского района о повреждении примерно 1800 гектаров рапса. По поводу садов и виноградников министерство уточняет, что окончательная оценка будет проведена после физиологического опадания плодов, в конце мая и начале июня. Однако предварительные данные показывают, что поздние заморозки в этом году были менее суровыми и не носили повсеместного характера по сравнению с заморозками 2025 года.