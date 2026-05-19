Порядка 1 000 наблюдателей будут следить за ходом выпускных экзаменов в гимназиях.

Кампания проводится Министерством образования и исследований (MEC) совместно с Национальным агентством по куррикулуму и оцениванию (ANCE) уже третий год подряд. Главная цель проекта — продвижение честности, прозрачности и академической корректности во время тестирования, передает rupor.md

В роли наблюдателей выступят:

студенты вузов;

преподаватели;

представители гражданского общества.

Для инспектирования экзаменов все участники проходят обязательную подготовку. Обучающие семинары организуются 18–19 мая в Кишиневе и 26 мая — в Бельцах. На встречах наблюдателей знакомят с регламентом, их обязанностями и алгоритмом действий при выявлении нарушений.

«Мы хотим, чтобы каждый ученик шел в экзаменационный зал с уверенностью, что его оценят справедливо, в равных для всех условиях», — заявила директор ANCE Лилия Иванов.

Выпускные экзамены гимназического курса пройдут с 4 по 15 июня. В текущем году профильное министерство запустило масштабные программы поддержки для учащихся: