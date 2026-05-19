Порядка 1 000 наблюдателей будут следить за ходом выпускных экзаменов в гимназиях
Во всех экзаменационных центрах страны за ходом национальных выпускных экзаменов гимназического курса 2026 года будут следить около 1 000 наблюдателей.
Кампания проводится Министерством образования и исследований (MEC) совместно с Национальным агентством по куррикулуму и оцениванию (ANCE) уже третий год подряд. Главная цель проекта — продвижение честности, прозрачности и академической корректности во время тестирования, передает rupor.md
В роли наблюдателей выступят:
- студенты вузов;
- преподаватели;
- представители гражданского общества.
Для инспектирования экзаменов все участники проходят обязательную подготовку. Обучающие семинары организуются 18–19 мая в Кишиневе и 26 мая — в Бельцах. На встречах наблюдателей знакомят с регламентом, их обязанностями и алгоритмом действий при выявлении нарушений.
«Мы хотим, чтобы каждый ученик шел в экзаменационный зал с уверенностью, что его оценят справедливо, в равных для всех условиях», — заявила директор ANCE Лилия Иванов.
Выпускные экзамены гимназического курса пройдут с 4 по 15 июня. В текущем году профильное министерство запустило масштабные программы поддержки для учащихся:
- Национальная программа восстановительного обучения: 500 учителей дали бесплатные уроки математики порядка 6 000 учащимся.
- Языковые курсы: порядка 3 000 школьников из учебных заведений с обучением на языках нацменьшинств прошли бесплатную подготовку по румынскому языку.
- Волонтерский проект «Математика на равных»: сеть из 600 волонтеров-старшеклассников помогла сверстникам подтянуть знания перед экзаменационной сессией.