18 Мая 2026, 08:47
Полиция зафиксировала на местных выборах 12 нарушений
В воскресенье, 17 мая, в 12 населённых пунктах Молдовы прошли местные выборы и референдумы.
На выборах работали 40 избирательных участков, пишет rupor.md
В течение дня в территориальные подразделения полиции поступило 12 сообщений об инцидентах и предполагаемых нарушениях избирательного законодательства, в том числе:
- 2 случая предвыборной агитации зафиксированы в Тараклийском районе;
- 2 случая предвыборной агитации в социальных сетях зарегистрированы в Кантемирском районе;
- 2 случая фотографирования избирательного бюллетеня зафиксированы в Оргеевском и Яловенском районах;
- 2 случая организованного подвоза избирателей зарегистрированы в Оргеевском и Кантемирском районах;
- 4 случая, связанные с другими инцидентами и предполагаемыми нарушениями, зарегистрированы в Яловенском, Оргеевском и Кантемирском районах.