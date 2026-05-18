18 Мая 2026, 08:47
4 036
Полиция зафиксировала на местных выборах 12 нарушений

В воскресенье, 17 мая, в 12 населённых пунктах Молдовы прошли местные выборы и референдумы.

На выборах работали 40 избирательных участков, пишет rupor.md

В течение дня в территориальные подразделения полиции поступило 12 сообщений об инцидентах и предполагаемых нарушениях избирательного законодательства, в том числе:

  • 2 случая предвыборной агитации зафиксированы в Тараклийском районе;
  • 2 случая предвыборной агитации в социальных сетях зарегистрированы в Кантемирском районе;
  • 2 случая фотографирования избирательного бюллетеня зафиксированы в Оргеевском и Яловенском районах;
  • 2 случая организованного подвоза избирателей  зарегистрированы в Оргеевском и Кантемирском районах;
  • 4 случая, связанные с другими инцидентами и предполагаемыми нарушениями, зарегистрированы в Яловенском, Оргеевском и Кантемирском районах.
