Полиция проводит операцию Girofar по всей стране.

С сегодняшнего дня и до 20 сентября сотрудники Национального инспектората общественной безопасности проводят по всей стране операцию Girofar, направленную на предотвращение ДТП и повышение безопасности дорожного движения.

В течение этого периода сотрудники полиции будут следить за соблюдением водителями правил дорожного движения, особенно обязанности уступать дорогу транспортным средствам, работающим в режиме приоритетного движения, передает noi.md

Полиция напоминает: при приближении транспортного средства, использующего специальные световые и/или звуковые сигналы, уступите ему дорогу и обеспечьте его безопасное движение.

Соблюдение этого правила поможет сократить время реагирования и позволит бригадам быстрее добраться до места, где необходима помощь.