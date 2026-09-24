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Point.md logoPoint
24 Сентября 2026, 21:32
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Полиция призывает не трогать упавшие дроны: Они могут быть опасны

Полиция с обеспокоенностью отмечает, что в некоторых случаях посторонние приближаются к местам обнаружения беспилотников или их обломков, подвергая свою жизнь опасности.

Полиция призывает не трогать упавшие дроны: Они могут быть опасны.
Полиция призывает не трогать упавшие дроны: Они могут быть опасны.

Эти объекты могут содержать опасные компоненты или неразорвавшиеся элементы, которые при прикосновении или перемещении могут взорваться либо причинить серьезные травмы.

Гражданам рекомендуют не превращать любопытство в трагедию.

Приближаясь к таким объектам:

  • вы подвергаете серьезному риску свою жизнь и здоровье;
  • подвергаете опасности находящихся рядом людей;
  • можете повредить или уничтожить важные доказательства, необходимые для расследования инцидента.

Если вы заметили упавший беспилотник, его обломки или любой подозрительный предмет:

  • держитесь на безопасном расстоянии;
  • не трогайте и не перемещайте объект;
  • не снимайте его на фото или видео с близкого расстояния;
  • немедленно позвоните по номеру 112 и сообщите о находке.

Полиция призывает граждан проявлять максимальную ответственность и соблюдать рекомендации властей. Вмешательство специалистов необходимо для обеспечения безопасности на месте и устранения любой угрозы.

Фотография или видеоролик не стоят риска потерять жизнь или получить серьезные травмы.

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