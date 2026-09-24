Полиция призывает не трогать упавшие дроны: Они могут быть опасны.

Полиция с обеспокоенностью отмечает, что в некоторых случаях посторонние приближаются к местам обнаружения беспилотников или их обломков, подвергая свою жизнь опасности.

Эти объекты могут содержать опасные компоненты или неразорвавшиеся элементы, которые при прикосновении или перемещении могут взорваться либо причинить серьезные травмы.

Гражданам рекомендуют не превращать любопытство в трагедию.

Приближаясь к таким объектам:

вы подвергаете серьезному риску свою жизнь и здоровье;

подвергаете опасности находящихся рядом людей;

можете повредить или уничтожить важные доказательства, необходимые для расследования инцидента.

Если вы заметили упавший беспилотник, его обломки или любой подозрительный предмет:

держитесь на безопасном расстоянии;

не трогайте и не перемещайте объект;

не снимайте его на фото или видео с близкого расстояния;

немедленно позвоните по номеру 112 и сообщите о находке.

Полиция призывает граждан проявлять максимальную ответственность и соблюдать рекомендации властей. Вмешательство специалистов необходимо для обеспечения безопасности на месте и устранения любой угрозы.

Фотография или видеоролик не стоят риска потерять жизнь или получить серьезные травмы.