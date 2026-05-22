theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
noi.md logonoi
22 Мая 2026, 15:17
1 723
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Полиция обратилась к гражданам в связи с метеопредупреждением

Полиция призывает граждан проявлять максимальную осторожность в связи с введением «желтого» уровня атмосферной нестабильности.

Полиция обратилась к гражданам в связи с метеопредупреждением.
Полиция обратилась к гражданам в связи с метеопредупреждением.

Предупреждение было вынесено Государственной гидрометеорологической службой на сегодня и действует в период с 14:00 до 23:00, передает noi.md

По прогнозам синоптиков, в этот отрезок времени ожидаются опасные метеорологические явления. В связи с этим власти рекомендуют населению принять меры предосторожности во избежание возникновения аварийных и опасных ситуаций.

Правоохранительные органы призывают родителей не оставлять детей без присмотра, а автовладельцев — внимательно выбирать места для парковки автомобилей и адаптировать скоростной режим к дорожным условиям. Кроме того, гражданам рекомендуется проявлять повышенную внимательность как на дорогах, так и в общественных местах под открытым небом. 

В то же время граждан настоятельно просят избегать нахождения вблизи деревьев, опор линий электропередач и других сооружений, которые могут быть повалены сильным ветром, а также ни в коем случае не прикасаться к упавшим на землю электрическим кабелям. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций граждан просят немедленно звонить по единому номеру экстренных служб 112.

Источник
noi.md logonoi
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте