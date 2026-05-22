Полиция обратилась к гражданам в связи с метеопредупреждением.

Предупреждение было вынесено Государственной гидрометеорологической службой на сегодня и действует в период с 14:00 до 23:00, передает noi.md

По прогнозам синоптиков, в этот отрезок времени ожидаются опасные метеорологические явления. В связи с этим власти рекомендуют населению принять меры предосторожности во избежание возникновения аварийных и опасных ситуаций.

Правоохранительные органы призывают родителей не оставлять детей без присмотра, а автовладельцев — внимательно выбирать места для парковки автомобилей и адаптировать скоростной режим к дорожным условиям. Кроме того, гражданам рекомендуется проявлять повышенную внимательность как на дорогах, так и в общественных местах под открытым небом.

В то же время граждан настоятельно просят избегать нахождения вблизи деревьев, опор линий электропередач и других сооружений, которые могут быть повалены сильным ветром, а также ни в коем случае не прикасаться к упавшим на землю электрическим кабелям. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций граждан просят немедленно звонить по единому номеру экстренных служб 112.