21 Мая 2026, 16:36
Полиция изъяла у жительницы Фалешт партию нелегальных сигарет
Правоохранительные органы провели обыски в жилом доме и офисе компании, принадлежащей юридическому лицу из Фалешт.
Сообщается, что в результате проведенных действий сотрудники полиции обнаружили и изъяли около 13 160 сигарет, оценочная стоимость которых составляет приблизительно 30 000 леев.
Подозреваемая по этому делу — 68-летняя женщина, жительница города Фалешты.
Табачные изделия изъяты и направлены на экспертизу, расследование продолжается для установления всех обстоятельств инцидента.