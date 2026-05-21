21 Мая 2026, 12:01
Полянский: Молдаван, судя по версии Министерства образования, в нашей стране больше не существует
Один из лидеров "Гражданского конгресса" показал, что в утверждённом Министерством образования школьном учебнике фактически отсутствует упоминание молдаван как основного народа страны.
Поводом для критики стал учебник для 3 класса по предмету "Познание мира", где, по словам политика, говорится: "Наряду с румынами, в Республике Молдова проживают несколько этнических групп: украинцы, гагаузы, русские, болгары, цыгане и другие".
Полянский заявил, что подобная формулировка создаёт впечатление, будто молдаван "больше не существует", и назвал это показательной образовательной политикой. По его мнению, подобные подходы усиливают раскол в обществе и споры вокруг национальной идентичности.
"А потом мы удивляемся, откуда берётся раскол в обществе по вопросам идентичности, почему даже в семьях родители и дети часто не понимают друг друга", - написал Михаил Полянский.