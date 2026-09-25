theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
noi.md logonoi
25 Сентября 2026, 18:27
384
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Пограничники Молдовы и Румынии согласовали новые совместные меры на границе по Пруту

В пункте пропуска через границу «Скулень» состоялась очередная рабочая встреча представителей Западного регионального управления Пограничной полиции Республики Молдова и Территориального инспектората Пограничной полиции Ясс.

Пограничники Молдовы и Румынии согласовали новые совместные меры на границе по Пруту.
Пограничники Молдовы и Румынии согласовали новые совместные меры на границе по Пруту.

В ходе встречи стороны проанализировали риски и угрозы, характерные для трансграничной преступности, а также ситуацию с трафиком людей и транспортных средств. Кроме того, был проведен совместный анализ рисков за сентябрь и второй квартал 2026 года, передает noi.md

На предстоящий период пограничники договорились продолжить оперативный обмен информацией о лицах, выявленных в зоне реки Прут, и их мониторинг до прибытия групп вмешательства. 

В то же время была установлена процедура совместного расследования всех инцидентов, зарегистрированных на «зеленой границе», и оперативного взаимного информирования о миссиях с использованием беспилотников в зоне общей ответственности. 

Как отметили в Пограничной полиции, прямое сотрудничество между структурами Республики Молдова и Румынии направлено на более оперативное предотвращение рисков и координацию действий при вмешательстве на границе.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
noi.md logonoi
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте