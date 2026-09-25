Пограничники Молдовы и Румынии согласовали новые совместные меры на границе по Пруту.

В пункте пропуска через границу «Скулень» состоялась очередная рабочая встреча представителей Западного регионального управления Пограничной полиции Республики Молдова и Территориального инспектората Пограничной полиции Ясс.

В ходе встречи стороны проанализировали риски и угрозы, характерные для трансграничной преступности, а также ситуацию с трафиком людей и транспортных средств. Кроме того, был проведен совместный анализ рисков за сентябрь и второй квартал 2026 года, передает noi.md

На предстоящий период пограничники договорились продолжить оперативный обмен информацией о лицах, выявленных в зоне реки Прут, и их мониторинг до прибытия групп вмешательства.

В то же время была установлена процедура совместного расследования всех инцидентов, зарегистрированных на «зеленой границе», и оперативного взаимного информирования о миссиях с использованием беспилотников в зоне общей ответственности.

Как отметили в Пограничной полиции, прямое сотрудничество между структурами Республики Молдова и Румынии направлено на более оперативное предотвращение рисков и координацию действий при вмешательстве на границе.