Движение поездов на участке Кагул — Прут 2 возобновлено.

Государственное предприятие «Железная дорога Молдовы» сообщает, что специализированные бригады ЖДМ провели необходимые работы по восстановлению железнодорожного полотна на участке Кагул–Прут 2.

Оно пострадало в результате схода с рельсов пяти полуоткрытых вагонов 13 сентября, передает noi.md

Работы включали замену поврежденных шпал и рельсов, пополнение балластного слоя, выравнивание и регулировку пути, а также проверку технических параметров и соблюдение требований безопасности, необходимых для возобновления движения поездов.

18 сентября 2026 года движение поездов на этом участке было возобновлено с соблюдением всех требований безопасности.

Кроме того, предпринимаются необходимые меры для реализации проекта капитального ремонта участка Кагул–Прут 2 железнодорожной инфраструктуры в рамках программы мер, утвержденной и финансируемой за счет средств, выделенных Правительством Республики Молдова на развитие железнодорожной инфраструктуры.