Подоляк об укреплении границы с Приднестровьем: Россия пытается поднять ставки.

По его словам, аналогичные оборонительные меры украинские военные принимают также на границе с Беларусью. Он заявил о стагнации на линии фронта и отметил, что стороны постепенно выходят на паритет по обстрелам. По мнению Подоляка, в этих условиях Москва ищет дополнительные инструменты давления на Украину и Европу, демонстрируя готовность к возможным сухопутным операциям, в том числе через активность на приднестровском и белорусском направлениях, пишет tv8.md

«Россия пытается за счет этих действий, которые мы видим на приднестровском и на белорусском направлениях, как раз эти ставки демонстративно поднять. Смотрите, вот мы здесь готовы тоже начать какие-то сухопутные операции», — пояснил Подоляк в эфире программы "Новая неделя".

При этом советник Офиса президента Украины не видит возможностей для реализации подобных планов. По его словам, переброска подкрепления в Приднестровье невозможна, потому что «все это будет уничтожаться».

«С точки зрения повышения ставок, дополнительного давления и расширения оперативно-тактических возможностей, чтобы растянуть украинские силы, Россия пытается активизировать действия на этих направлениях. Будут ли эти действия осуществлены? Что-то да, что-то нет», — поделился оценкой Подоляк.

Он утверждает, что сейчас армия РФ испытывает дефицит ресурсов и расходует основные резервы на ключевых направлениях, что ограничивает возможности Москвы на других участках. Подоляк также сослался на украинские данные о снижении темпов набора в российские войска с января 2026 года: при ежемесячных потерях на уровне около 30 тысяч человек рекрутинговые программы привлекают лишь 15–16 тысяч новобранцев.

«Дефицит составляет почти 47% живой силы. Им надо это добирать. Они могут это добирать напрямую в России через открытую мобилизацию, могут набирать на других территориях — в данном случае в том же Приднестровье или Беларуси. Я еще раз подчеркиваю: не совсем понимаю, в чем здесь состоит идея», — заключил Подоляк.

Информация об укреплении украинско-молдавской границы на приднестровском участке начала активно распространяться в начале мая после публикаций оперативного командования «Запад». Позже украинские военные подтвердили, что на этом направлении создают эшелонированную систему фортификаций.

Инженерно-саперные подразделения совместно с пограничниками устанавливают противотанковые «зубы дракона», колючую проволоку и минируют отдельные участки границы. Кроме того, военные строят сеть рокадных дорог вдоль границы для повышения мобильности подразделений и улучшения логистики.