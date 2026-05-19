Подавший в отставку глава TRM получил 827 000 леев зарплаты в 2025 году.

Об этом говорится в его декларации об имуществе и личных интересах, сообщает unimedia.info

Согласно документу, годовая зарплата Цуркану составила 827 364 лея, что эквивалентно примерно 68 940 леям в месяц.

В разделе недвижимости указано несколько земельных участков. Среди них — участок площадью 0,15 гектара, приобретённый в 2020 году по договору купли-продажи и оценённый в 10 тысяч леев.

Также Цуркану задекларировал два сельскохозяйственных участка, полученных в 2021 году по договорам дарения. Их площадь составляет 0,8801 и 0,6499 гектара. Кадастровая стоимость одного из них указана на уровне 9 347 леев.

В декларации также значится автомобиль Ford Kuga 2022 года выпуска, приобретённый в лизинг. Стоимость машины оценивается в 23 500 евро.

Кроме того, бывший глава TRM указал несколько долговых обязательств.

В 2022 году он оформил договор лизинга с MAIB Leasing на сумму 23 500 евро со сроком выплаты до 2027 года и процентной ставкой 7%.

Также в 2024 году Цуркану взял кредит в MAIB на 300 тысяч леев со сроком погашения до 2029 года и ставкой 8%.

Ещё один заём был оформлен у физического лица — Парасковьи Саинсус — в 2024 году на сумму 34 тысячи евро, сроком до 2026 года и без процентов.

Напомним, граждане и политики в Молдове и Румынии выразили недовольство тем, что наша страна присудила соседям лишь 3 балла на "Евровидении", тогда как румынское жюри отдало Молдове 10 баллов. После волны критики глава TRM Влад Цуркану сообщил, что подает в отставку.