По ситуации в тюрьме Леово начато служебное расследование

Проверка касается действий, связанных с ужесточением режима содержания и мер по повышению безопасности в пенитенциарии, предпринятых 11 мая 2026 года, пишет rupor.md

«Целью проверок является полное и объективное установление всех фактических и правовых обстоятельств в соответствии с действующим законодательством. В ходе расследования будут опрошены все причастные лица, изучены видеозаписи, а также другие материалы, имеющие значение для документирования данного случая»,— сообщает НАПУ.

В тюрьме № 3 в Леово введен особый режим, который предусматривает временное ограничение ряда прав, включая свидания, телефонные разговоры, визиты и получение посылок. Эти правила будут действовать в течение 10 дней после обнаружения в камерах запрещенных предметов и стычек между заключенными.

Глава Национальной администрации пенитенциарных учреждений (НАПУ) Александра Адам заявил, что эта мера стала следствием беспорядков, устроенных заключенными после проверок, прошедших в пенитенциарном учреждении 10–11 мая. По данным НАПУ, в ходе обысков были обнаружены и изъяты мобильные телефоны, самодельные предметы и другие недозволенные вещи. Кроме того, были демонтированы импровизированные перегородки, сооруженные заключенными для ограничения видимости в жилых зонах.

Глава НАПУ пояснил, что особый режим применяется в исключительных ситуациях, таких как массовые беспорядки или дестабилизация работы пенитенциарного учреждения. По словам Александра Адама, на данный момент продление особого режима не рассматривается, так как признаки дальнейших рисков отсутствуют.

В пресс-релизе НАПУ сообщается, что администрация постоянно мониторит ситуацию и предприняло меры для восстановления порядка и обеспечения безопасности. В то же время руководство подчеркивает, что государство не потерпит проявлений насилия и влияния криминальной субкультуры в местах лишения свободы. НАПУ заверяет, что фундаментальные права заключенных, включая доступ к медицинской помощи, по-прежнему гарантированы.