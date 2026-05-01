Плугару: Около 286 тысяч трудоспособных граждан Молдовы не работают.

«В Молдове по-прежнему низкий уровень занятости. Он возрос с 50% в 2019 г. до 57% в 2024-2025 гг. Но это значит, что у нас есть потенциальная рабочая сила в Молдове, которая не работает. Может, не работает. Например, в категории 25-54 года имеется 286 тыс. не занятых людей. Они не работают по–разным причинам: семейным (уход за ребенком и пр.), из-за болезни, или из-за того, что являются сезонными работниками. В общественном пространстве говорилось о необходимости привлечь 300 тыс. иностранцев. Но у нас есть почти 300 тыс. незанятых в Молдове. Теперь необходимо разработать меры, чтобы вернуть их на рынок труда», - сказал она, цитирует infotag.md

Министр сказала, что это будет осуществляться за счет различных мер, в том числе курсов повышения квалификации или приобретения профессии.

Плугару подчеркнула, что использование внутреннего ресурса для повышения производства – это приоритета министерства, которое она возглавляет.