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24 Сентября 2026, 19:32
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Пятерым иностранцам грозит выдворение из Молдовы за незаконную работу

Сотрудники ГИМ обнаружили на строительной площадке в Каларашском районе пятерых иностранных граждан, которые работали без карты резидента или вида на жительство с целью трудоустройства.

Пятерым иностранцам грозит выдворение из Молдовы за незаконную работу.
Пятерым иностранцам грозит выдворение из Молдовы за незаконную работу.

Среди выявленных лиц — трое граждан Республики Узбекистан и двое граждан Республики Таджикистан.

По имеющейся информации, ранее они работали на предприятии, специализирующемся на строительстве, в муниципии Бельцы, однако Генеральный инспекторат по миграции аннулировал их право на трудовую деятельность.

Экономический агент будет привлечён к ответственности за трудоустройство иностранных граждан без документов, предоставляющих им право на работу и выданных компетентным органом по делам иностранцев.

Кроме того, в отношении пятерых иностранных граждан будут вынесены решения о возвращении и применены запреты на въезд на территорию Республики Молдова в соответствии с законом.

Генеральный инспекторат по миграции напоминает работодателям, что трудоустройство иностранных граждан допускается только при соблюдении законодательных требований, касающихся пребывания и права на работу в Республике Молдова.

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