Чебан об иностранцах на стройке на Чеканах: Ничего не имею против.

Мэр Кишинева Ион Чебан признал, что на строительной площадке на бульваре Мирчи чел Бэтрын работают иностранные рабочие. В частности, речь идет о специалистах из Румынии, осуществляющих надзор за работами, и рабочих из Казахстана.

На заседании мэрии Чебан заявил, что обсуждение национальности рабочих в публичном пространстве направлено на отвлечение внимания от самого проекта, пишет agora.md

По его словам, на площадке работают граждане Молдовы, Румынии и Казахстана. При этом казахстанская компания, отметил мэр, может привлекать к работам граждан других стран.

«На строительной площадке работают молдаване, команда по надзору из Румынии, и нас радует, что это происходит, некоторые рабочие из Казахстана и уже те, кого решат нанять казахстанцы вместе с партнерами из Республики Молдова и других стран. Мы не решаем за них этот вопрос. Но учитывая, что тендер выиграла компания из Казахстана, было бы странно ожидать опять этот дискурс, который, на мой взгляд, оторван от реальности», - заявил Чебан.

Мэр заявил, что «ничего не имеет против любых рабочих, которые приезжают в нашу страну и работают легально». При этом он вновь выступил против ситуации, когда иностранцы получают места в общежитиях Кишинева в ущерб студентам, преподавателям и молодым семьям из Молдовы.

С аналогичным заявлением мэр выступал в конце июля. Тогда он опубликовал в социальных сетях видеозапись с несколькими иностранными рабочими, проживающими в общежитиях бывшего Аграрного университета.

10 сентября муниципальные власти начали работы по расширению проспекта Мирчи чел Бэтрын. После этого в публичном пространстве появились обсуждения о том, что рабочие на строительной площадке являются гражданами азиатских стран, которых Чебан ранее критиковал.