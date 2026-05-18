Петков обратился в Генпрокуратуру из-за качества питьевой воды в Бельцах.

По словам Петкова, поводом стали многочисленные жалобы жителей и результаты лабораторных анализов водопроводной воды. Он заявил, что речь идет не о техническом сбое, а о здоровье людей и безопасности жителей города, передает rupor.md

«Я не позволю никому ставить под угрозу здоровье бельчан», — написал Петков.

По его словам, жители массово жаловались на неприятный запах воды. Лабораторные анализы, как утверждает мэр, подтвердили недопустимые отклонения от санитарных норм.

Петков потребовал установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям или бездействию ответственных лиц.

Он также попросил прокуратуру при наличии законных оснований привлечь виновных к уголовной ответственности.