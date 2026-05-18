theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
18 Мая 2026, 17:29
9 994
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Петков обратился в Генпрокуратуру из-за качества питьевой воды в Бельцах

Мэр Бельц Александр Петков сообщил, что официально обратился в Генеральную прокуратуру с требованием дать правовую оценку ситуации с качеством питьевой воды в городе.

Петков обратился в Генпрокуратуру из-за качества питьевой воды в Бельцах.
Петков обратился в Генпрокуратуру из-за качества питьевой воды в Бельцах.

По словам Петкова, поводом стали многочисленные жалобы жителей и результаты лабораторных анализов водопроводной воды. Он заявил, что речь идет не о техническом сбое, а о здоровье людей и безопасности жителей города, передает rupor.md

«Я не позволю никому ставить под угрозу здоровье бельчан», — написал Петков.

По его словам, жители массово жаловались на неприятный запах воды. Лабораторные анализы, как утверждает мэр, подтвердили недопустимые отклонения от санитарных норм.

Петков потребовал установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям или бездействию ответственных лиц.

Он также попросил прокуратуру при наличии законных оснований привлечь виновных к уголовной ответственности.

Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте