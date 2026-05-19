19 Мая 2026, 17:44
Петков обратился к премьеру из-за ситуации с водой в Бельцах: нужна полная проверка
Мэр города Бельцы Александр Петков официально обратился к премьер-министру Александру Мунтяну в связи с тревожной ситуацией вокруг качества питьевой воды в Бельцах.
Петков отметил, что многочисленные обращения бельчан и результаты лабораторных исследований уже показали: проблема реальна и требует немедленной реакции государства.
"Поэтому я запросил срочного подключения центральных органов власти, проведения полной объективной проверки, расширенных лабораторных исследований и принятия исчерпывающих мер для защиты жителей нашего города.
Бельчане имеют полное право на безопасную питьевую воду", - написал мэр города в социальных сетях.
Ранее жителям города рекомендовали воздержаться от употребления водопроводной воды до проведения необходимых экспертиз. Тревогу забили после шквала жалоб бельчан, что вода в кране имеет неприятный запах и вкус.