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unimedia.info logounimedia
17 Сентября 2026, 18:46
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Первое заседание по делу о посмертном штрафе Людмиле Вартик отложили

Рассмотрение дела должно состояться 24 сентября в 15:30.

Первое заседание по делу о посмертном штрафе Людмиле Вартик отложили.
Первое заседание по делу о посмертном штрафе Людмиле Вартик отложили.

Первое судебное заседание по делу бывшего полицейского Адриана Прокопия, обвиняемого в составлении протокола о правонарушении на имя Людмилы Вартик после ее смерти, было отложено. Рассмотрение дела должно состояться 24 сентября в 15:30, пишет stiri.md со ссылкой на unimedia.info

Адриан Прокопий не признает себя виновным. Его обвиняют в том, что он якобы составил протокол на имя женщины по просьбе ее мужа Думитру Вартика после того, как мужчина нарушил Правила дорожного движения.

Согласно ранее представленной прокуратурой и полицией информации, нарушение ПДД якобы было совершено Думитру Вартиком утром 3 марта, около 09:00. Однако протокол был составлен на имя Людмилы Вартик, которая скончалась тем же утром. На документе также якобы была поставлена поддельная подпись.

Бывший унтер-офицер полиции был предан суду 3 августа. Его обвиняют в превышении служебных полномочий.

Отдельно Думитру Вартик 11 августа предстал перед судом по делу о подделке документов, связанных со штрафом, и признал свою вину.

Мужчина заявил, что не предлагал полицейскому деньги за составление протокола на имя другого человека.

«Ни в коем случае. Я лишь попросил его, можно ли выписать этот штраф и штрафные баллы на другого человека… У меня уже было еще одно уведомление, и я хотел сохранить свои штрафные баллы, учитывая, что моя жена в тот период не водила машину», — заявил Думитру Вартик.

Прокурор по делу ранее уточнил, что переданное в суд дело Думитру Вартика касается «изготовления и использования официальных документов».

Людмиле Вартик было 39 лет. Она скончалась утром 3 марта в результате падения с высоты у жилого дома на улице Каля Орхеюлуй в Кишиневе. Свидетельство о смерти было выдано 4 марта, согласно ранее сделанным заявлениям министра здравоохранения Эмиля Чебана.

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Источник
unimedia.info logounimedia
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