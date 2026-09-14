Минобразования: 95% молодых педагогов остались работать в школах и детсадах.

Из 2 195 выпускников, подписавших трудовые договоры после распределения в школы и детские сады в 2021–2026 годах, в системе образования остались 2 083 человека.

Министерство образования оценило общий показатель удержания молодых специалистов в 94,9%, передает rupor.md

За шесть лет из системы окончательно ушли 112 педагогов. Среди выпускников 2025 года продолжили работать 99%, 2024 года 97%, 2023 года 92%, 2022 года 90%, а 2021 года 87%.

Однако показатели свежего выпуска выглядят скромнее: в 2026 году распределили 474 молодых специалиста, но к началу нынешнего учебного года работали 419. Таким образом, до школ и детских садов не дошли или уже покинули их 55 человек.

Почти 40% всех договоров заключили в Кишиневе. За шесть лет в столичные учреждения направили 878 выпускников, из которых 855 продолжают работать. Показатель удержания составляет 97%.

В Бельцах заключили 101 договор, а в системе остался 91 специалист. В остальных районах работу получили 1 216 выпускников, из которых продолжают преподавать 1 137.

Количество молодых учителей математики выросло с 10–11 человек в год до 30 в 2026 году. Число новых преподавателей румынского языка и литературы за год увеличилось с 23 до 34.

Молодым педагогам предлагают единовременное пособие до 375 тысяч леев, сокращенную до 75% учебную нагрузку в первые пять лет работы и по 4 000 леев ежегодно на учебные материалы. Работающим в селах, районных центрах и Гагаузии также компенсируют аренду жилья по 1 000 леев в месяц.