Парламент и бизнес обсудят правила размещения иностранных работников.

В парламенте пройдут новые общественные слушания, посвященные условиям проживания и размещения иностранных работников.

Они состоятся в рамках мер, определенных комиссией по социальной защите, здравоохранению и семье по итогам предыдущих слушаний, сообщает logos-press.md

Тогда комиссия выявила серьезные проблемы с условиями проживания и размещения ряда иностранных работников, а также недостатки в применении и контроле законодательства в сфере общественного здоровья, охраны труда, режима пребывания и трудоустройства иностранных граждан.

В ходе проверки, проведенной в начале июля, Генеральный инспекторат по миграции выявил 102 иностранных граждан, находившихся в Молдове на основании разрешений на проживание с целью трудоустройства. Они работали в девяти коммерческих компаниях, однако были размещены на территории одной из них в ненадлежащих условиях.

Отдельно комиссия указала на проблемы с временными формами размещения — вагонами для проживания, контейнерами, модульными бытовками и другими временными сооружениями. В частности, возникают сложности с их регистрацией и оформлением в качестве жилых помещений, в том числе из-за требований кадастрового учета. При этом действующее законодательство не предусматривает достаточно четкого механизма проверки условий проживания работников в таких помещениях.

Аналогичные случаи фиксировались и ранее, в том числе в 2025 году на территории той же коммерческой компании. Однако принятые меры не привели к окончательному устранению выявленных проблем.

В решении, принятом 29 июля, комиссия рекомендовала правительству и ответственным учреждениям подготовить законодательные изменения, касающиеся ответственности работодателей, контроля условий проживания, санитарных требований к местам коллективного размещения, а также обеспечения прослеживаемости процесса найма иностранных работников.

В новых слушаниях ожидается участие представителей государственных органов, учреждений, отвечающих за вопросы миграции, труда и общественного здоровья, а также представителей деловой среды и компаний, использующих труд иностранных граждан.