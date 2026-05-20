Отпуск по беременности, родам и отцовству включат в страховой стаж.

Его в Молдове давно ждут, в особенности женщины, для которых отпуск по беременности и родам не засчитывался в социальный стаж. Он включался только в общий стаж, и этот недочет влиял на величину пенсии, так как по законодательству при ее начислении в первую очередь в Молдове учитывается социальный стаж. Особенно это касалось многодетных матерей, пишет logos-pres.md

Устранение этого недочета в законодательстве обеспечит единый подход при назначении пенсий, подчеркивают авторы проекта.

Согласно документу, Закон о государственной пенсионной системе (лит. с) ч. (2) ст. 5) будет дополнен двумя периодами — отпусками по отцовству и по беременности и родам.

Периоды, в течение которых застрахованное лицо получает пособие по беременности и родам или пособие по отцовству, будут считаться нестраховыми, но приравненными к страховым. И квалифицироваться, аналогично периодам временной нетрудоспособности, а также получения пособий по безработице и трудоустройству.

Планируется, что новые положения вступят в силу с 1 января 2027 года.