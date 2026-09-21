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21 Сентября 2026, 15:04
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Осужденного за мошенничество гражданина Украины выдворили из Молдовы

Генеральный инспекторат по миграции (ГИМ) обеспечил принудительное выдворение под конвоем с территории Республики Молдова гражданина Украины после того, как он отбыл наказание за мошенничество.

Осужденного за мошенничество гражданина Украины выдворили из Молдовы.
Осужденного за мошенничество гражданина Украины выдворили из Молдовы.

Сотрудники ГИМ забрали иностранца из пенитенциарного учреждения № 13 и сопроводили его до пункта пропуска через государственную границу "Леушены", где было исполнено решение о выдворении, вынесенное судом.

Кроме того, ему запретили въезд в Республику Молдова сроком на пять лет.

ГИМ продолжит принимать меры для обеспечения соблюдения законодательства в области миграции и режима пребывания иностранцев на территории Республики Молдова.

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