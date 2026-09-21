Осужденного за мошенничество гражданина Украины выдворили из Молдовы.

Генеральный инспекторат по миграции (ГИМ) обеспечил принудительное выдворение под конвоем с территории Республики Молдова гражданина Украины после того, как он отбыл наказание за мошенничество.

Сотрудники ГИМ забрали иностранца из пенитенциарного учреждения № 13 и сопроводили его до пункта пропуска через государственную границу "Леушены", где было исполнено решение о выдворении, вынесенное судом.

Кроме того, ему запретили въезд в Республику Молдова сроком на пять лет.

ГИМ продолжит принимать меры для обеспечения соблюдения законодательства в области миграции и режима пребывания иностранцев на территории Республики Молдова.