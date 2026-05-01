Осужденная по делу Colectiv отбывает наказание в молдавской тюрьме.

Ее признали виновной в Румынии за то, что она знала о работе клуба без разрешения по пожарной безопасности, но не приняла мер. Об этом сообщило румынское министерство юстиции, передает rupor.md

Раду была объявлена в международный розыск для исполнения приговора. В Румынии ее приговорили к 8 годам и 8 месяцам лишения свободы за злоупотребление служебным положением и присвоение должностных полномочий. После того как ее нашли в Молдове, Румыния попросила Кишинев взять на себя исполнение наказания. Это было необходимо, поскольку Молдова не выдает собственных граждан другим государствам.

Молдавские суды признали румынский приговор, но адаптировали наказание по законодательству Республики Молдова. В итоге Раду отбывает 6 лет лишения свободы.

Раду работала инспектором по предупреждению чрезвычайных ситуаций в Бухаресте. Суд установил, что она знала о работе клуба Colectiv без разрешения по пожарной безопасности, но позволила ему продолжать деятельность и не предприняла мер для приведения ситуации в законное поле.

В материалах дела также говорится, что Раду вместе с другим фигурантом оформляла для клуба документы по пожарной безопасности и проводила инструктаж сотрудников, хотя такие действия не входили в ее служебные обязанности.

Сначала суд Кишинева, сектор Чеканы, признал приговор и определил наказание в 8 лет и 8 месяцев. Позже защита обжаловала это решение. В июле 2025 года Апелляционная палата частично изменила его, исключив один эпизод из-за истечения срока давности. В силе осталась основная часть наказания по злоупотреблению служебным положением, то есть 6 лет лишения свободы.

В январе 2026 года защита попыталась добиться пересмотра дела, однако Апелляционная палата отклонила заявление. Суд указал, что новых обстоятельств представлено не было, а доводы защиты уже рассматривались ранее.

Пожар в клубе Colectiv произошел 30 октября 2015 года во время концерта в Бухаресте. Огонь вспыхнул после использования пиротехники внутри помещения. Трагедия стала одной из самых резонансных в Румынии и привела к массовым протестам, после которых ушло в отставку правительство Виктора Понты.

По делу Colectiv были осуждены не только сотрудники пожарной службы, но и владельцы клуба, бывший мэр 4 сектора Бухареста Кристиан Попеску Пьедоне, а также представители компании, организовавшей пиротехническое шоу.