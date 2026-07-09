Оплатить местный сбор можно будет с помощью QR-кода.

Начиная с 2027 года оплата земельного, а также налога на недвижимость, за уборку мусора и других видов местных сборов будет возможна путем сканирования QR-кода, указанного на новых типовых бланках платежных уведомлений.

Министерство финансов подготовило проект приказа об утверждении разработанных им соответствующих типовых форм платежных уведомлений, передает logos-pres.md

Как уточняется в пояснительной записке к документу, сегодня онлайн-оплата местных налогов и сборов осуществляется физлицами (гражданами) на основании платежных уведомлений, выданных местными органами власти, а в случае налога на имущество — Государственной налоговой службой, посредством доступа к правительственному порталу или платформе EVO.

Предлагаемое нововведение расширит возможности соблюдения налогового законодательства, предоставив налогоплательщикам ещё более простой способ уплаты местных налогов.

В частности, будут утверждены новые типовые формы уведомления об уплате налога на недвижимость для оцененного недвижимого имущества, а также для неоцененного, земельного налога, сбора за санитарно-гигиеническое обслуживание, сбора за коммерческие объекты и/или объекты оказания услуг для физических лиц, осуществляющих независимую деятельность, типовая форма уведомления об уплате налога на имущество.

Все проекты формуляров доступны для изучения и соответствующих замечаний и предложений. С ними можно ознакомиться до 22 июля т. г.