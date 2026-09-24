Около 40 сотрудников Moldatsa получили зарплаты, превышающие максимально допустимый уровень.

Данные были представлены на заседании Парламентской следственной комиссии по рассмотрению ситуаций на государственных предприятиях.

Представители MoldATSA заявили, что превышения были обусловлены ежемесячно выплачиваемыми надбавками, передаёт IPN.

На заседании председатель комиссии Дину Плынгэу также поднял вопрос о случае бывшего сотрудника MoldATSA, который, по его словам, занимал должность водителя администратора и получал зарплату в размере 63 тысяч леев. «У господина Вангели водитель получал 63 тысячи леев зарплаты. Всё понимаю, но у нас кризис, и когда видишь, что водитель получает… Даже у министров нет таких доходов», — заявил Дину Плынгэу.

Временный администратор MoldATSA Василе Шарамет уточнил, что этот человек не занимал исключительно должность водителя, а ранее был заместителем начальника департамента.

В то же время депутат ПДС Андриан Кептонар раскритиковал то, как Агентство публичной собственности осуществляло надзор за государственными предприятиями. «Мы находимся в этой следственной комиссии именно потому, что АПС до сих пор пренебрегало своими обязанностями и ничего не контролировало», — заявил депутат.

По запросу Дину Плынгэу на следующем заседании комиссии также будет заслушан председатель АПС Ион Додон, недавно назначенный на должность после отставки Романа Кожухаря в контексте скандала вокруг MoldATSA.

На этом же заседании обсуждались и зарплаты в Международном аэропорту Кишинёва. Администратор предприятия Серджиу Споялэ заявил, что средняя зарплата составляет 27 500 леев, а его самый высокий доход от зарплаты в 2025 году составил 78 тысяч леев. По его словам, эта сумма представляет собой максимальный предел, предусмотренный индивидуальным трудовым договором, и может быть достигнута только при выполнении всех показателей эффективности. Зарплата устанавливается в соответствии с положениями постановления Правительства.

Следственная комиссия была создана парламентом в начале июля в контексте скандала, связанного с зарплатами, трудоустройством и управлением государственным предприятием MoldATSA.