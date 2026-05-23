Очевидица о попытке похищения детей в столице: Психически больной будет на свободе.

Очевидица произошедшего прокомментировала ситуацию и рассказала о том, как все произошло на самом деле.

Женщина выразила предположение, что речь не шла именно о попытке похищения несовершеннолетних.

"Многие, наверное, уже видели в разных источниках информацию о мужчине, который приставал к двум девочкам, шедшим в спортивную школу Speranța. Информация в Сети немного искажена: речь не шла о попытке похищения, ведь истинные намерения этого человека до конца неизвестны.

Я и еще две мамы, проводив своих детей, вышли за территорию школы и издалека заметили подозрительную ситуацию. Этот мужчина пристал к девочкам и стал с ними фотографироваться без их согласия. С ним была женщина (тоже со странным поведением), которая их и снимала. Затем мужчина резко схватил одну из девочек на руки. Дети пытались сопротивляться, но от страха и шока буквально оцепенели.

Мы тут же подошли и стали выяснять, что происходит. Дети в этот момент побежали в школу, а мужчина поспешил скрыться, но мы успели сфотографировать его со спины. Сразу после этого мы вернулись в школу и обо всем рассказали тренерам. И администрация школы, и полиция отреагировали моментально — уже на следующий день мужчину задержали.

Мы давали показания, и нам сообщили, что этот человек психически болен. Сейчас его поместили в больницу на несколько недель, но потом, скорее всего, отпустят", - написала женщина.

Она отметила, что такая ситуация является опасной и призвала к защите детей.

"Важно: Я не эксперт, но, на мой взгляд, его действия носят опасный характер с сексуальным подтекстом, направленный именно на маленьких девочек. В родительских группах многие писали анонимно, что тоже видели его ранее: он точно так же высматривал и фотографировал маленьких девочек. В полиции нам прямо сказали: было бы гораздо лучше, если бы пострадавшие или свидетели высказались не анонимно в соцсетях, а написали официальные заявления по своим случаям.

Закон таков, что без достаточного количества официальных жалоб его выпустят через 20 дней, и он продолжит представлять опасность для детей. Никто не знает, как далеко он может зайти в следующий раз.

Убедительная просьба ко всем, кто столкнулся с этим человеком: не молчите! Пожалуйста, обратитесь в участок полиции сектора Буюканы и напишите заявление о вашем случае. Давайте вместе защитим наших детей!", - добавила она.