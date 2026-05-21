Общественные деятели требуют вмешательства госучреждений и внешних партнеров в дело Осипова.

Он находится под превентивным арестом, передает noi.md

Обращение от 20 мая адресовано Народному адвокату Республики Молдова, Высшему совету магистратуры, Высшему совету прокуроров, Генеральному прокурору Республики Молдова, а также партнерам по развитию Республики Молдова.

Подписавшие требуют «беспристрастного» рассмотрения законности и соразмерности меры предварительного заключения, примененной к Осипову.

В документе авторы выражают «глубокую озабоченность» по поводу информации, появившейся в открытом доступе, касающейся возможных нарушений основных прав и презумпции невиновности. Они утверждают, что до окончательного решения суда с бывшим чиновником необходимо обращаться в соответствии с принципами верховенства права и с полным уважением прав человека.

В то же время в обращении упоминаются условия содержания в тюрьме № 13, которые описываются как негуманные и унижающие достоинство, отмечая, что они неоднократно подвергались критике в делах, рассмотренных Европейским судом по правам человека. Подписавшие обращение просят суды освободить Виктора Осипова на время следствия и применить не связанную с лишением свободы превентивную меру. Они заверяют, что он явится в следственные органы по первому требованию.

«Настоящим мы гарантируем и заверяем, что Виктор Осипов будет соблюдать любые меры пресечения, не связанные с лишением свободы, и явится в следственный орган всякий раз, когда его вызовут по закону, как он неоднократно заявлял публично. Мы считаем, что освобождение Виктора Осипова никоим образом не повлияет на объективность, эффективность или надлежащее проведение расследования, которое может быть в полной мере осуществлено надлежащими и соразмерными правовыми средствами», — говорится в обращении.

Среди подписавших обращение — известные имена из академических, политических и журналистских кругов, такие как Михай Чимпой, Александр Тэнасе, Виталий Маринуца, Вячеслав Ионицэ и Анета Гросу.

Бывший вице-премьер по реинтеграции Виктор Осипов и бывший депутат Владимир Андронаки были задержаны по делу, связанному с открытием магазинов беспошлинной торговли в Приднестровском регионе, и 26 марта были помещены под стражу на 30 дней, эта мера несколько раз продлевалась, последний раз — в начале мая. По данным властей, преступная схема предположительно началась в 2015 году. План якобы действовал в период с 2015 по 2019 год и причинил ущерб на сумму более 4 миллиардов леев.

По данным прокуратуры, подакцизные товары, включая сигареты, ввозились в страну без уплаты необходимых налогов. Для этого были внесены поправки в закон, позволяющие декларировать поставки в качестве товаров беспошлинной торговли для Приднестровского региона.