20 Мая 2026, 19:17
Новые звуковые устройства установили на регулируемых переходах в Кишиневе
Кишиневская мэрия продолжает модернизацию пешеходной инфраструктуры и повышение доступности городского пространства.
Еще 30 новых звуковых устройств были установлены на пешеходных переходах на светофорных перекрестках столицы, передает noi.md
Оборудование было установлено, в частности, в зонах с интенсивным пешеходным потоком, вблизи учебных заведений, чтобы облегчить безопасное передвижение людей с нарушениями зрения.
Звуковые устройства были установлены на светофорных перекрестках, которые были капитально реконструированы в последние два года и не были оснащены таким оборудованием:
- ул. Алба-Юлия – ул. Ион Пеливан;
- ул. Алба-Юлия – ул. Онисифор Гибу;
- ул. Чевкары – ул. Язулуй;
- ул. Чевкары – район магазина «Пошта Веке»;
- ул. Чеыувары – вблизи ТЛ «Джордже Кэлинеску»;
- бул. Куза-Водэ – рядом с двумя учебными заведениями;
- ул. Сармизеджетуса – в районе Giuvaier;
- ул. Киевская – вблизи музыкальной школы.
Всего на территории муниципия Кишинев установлено 200 звуковых устройств на 50 перекрестках со светофорами.