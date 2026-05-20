20 Мая 2026, 19:17
Новые звуковые устройства установили на регулируемых переходах в Кишиневе

Кишиневская мэрия продолжает модернизацию пешеходной инфраструктуры и повышение доступности городского пространства.

Еще 30 новых звуковых устройств были установлены на пешеходных переходах на светофорных перекрестках столицы, передает noi.md

Оборудование было установлено, в частности, в зонах с интенсивным пешеходным потоком, вблизи учебных заведений, чтобы облегчить безопасное передвижение людей с нарушениями зрения.

Звуковые устройства были установлены на светофорных перекрестках, которые были капитально реконструированы в последние два года и не были оснащены таким оборудованием: 

  • ул. Алба-Юлия – ул. Ион Пеливан; 
  • ул. Алба-Юлия – ул. Онисифор Гибу; 
  • ул. Чевкары – ул. Язулуй; 
  • ул. Чевкары – район магазина «Пошта Веке»; 
  • ул. Чеыувары – вблизи ТЛ «Джордже Кэлинеску»; 
  • бул. Куза-Водэ – рядом с двумя учебными заведениями;
  • ул. Сармизеджетуса – в районе Giuvaier;
  • ул. Киевская – вблизи музыкальной школы. 

Всего на территории муниципия Кишинев установлено 200 звуковых устройств на 50 перекрестках со светофорами.

Источник
noi.md logonoi
