radiomoldova.md logoradiomoldova
18 Мая 2026, 13:35
Новые правила для хранения нефтепродуктов: компаниям потребуется разрешение НАРЭ

В Молдове компании, которые хотят хранить аварийные запасы нефтепродуктов, должны будут получить специальное разрешение от Национального агентства по регулированию в энергетике.

Проект, представленный Министерством энергетики для публичных консультаций, предусматривает, что разрешение будет бесплатным и действительным в течение пяти лет, пишет radiomoldova.md

Власти также предлагают ввести специальный взнос на создание и поддержание запасов топлива. Эти расходы могут включить в стоимость бензина и дизтоплива.

В Министерстве энергетики отмечают, что Молдова зависит от импорта нефтепродуктов. В стране нет собственной добычи нефти, нефтеперерабатывающих заводов и крупных резервов топлива. Из-за этого, отмечают власти, страна остается уязвимой в случае серьезных перебоев с поставками.

Согласно планам правительства, Молдова должна будет создать запасы нефтепродуктов, которых хватит на 90 дней импорта или на 61 день внутреннего потребления в условиях крупного кризиса. Вводить эти требования собираются постепенно, в течение восьми лет. Ответственность разделят между государством и частными компаниями.

Источник
radiomoldova.md logoradiomoldova
