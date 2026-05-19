rupor.md logorupor
19 Мая 2026, 14:00
24 019
НОН выявил необоснованное имущество у архитектора из Хынчешт

Национальный орган по неподкупности вынес акт констатации в отношении главного архитектора Хынчештского района после того, как инспекторы обнаружили разницу между его имуществом, доходами и расходами.

По данным НОН, стоимость необоснованного имущества, выявленного в ходе проверки, составляет 575 325 леев. Проверка охватывала период с 2016 по 2025 год, передает rupor.md

Ведомство уточняет, что на основании акта дело будет передано в компетентный суд для рассмотрения и возможного решения о конфискации имущества, признанного необоснованным.

После вступления акта в силу чиновнику также может грозить запрет занимать определённые государственные должности сроком на три года. Его имя будет внесено в государственный реестр лиц, которым запрещено занимать должности в соответствии с законом о декларировании имущества и личных интересов.

НОН отмечает, что решение может быть обжаловано в установленном порядке.

Источник
