ЕБРР предоставляет 344 млн евро на реабилитацию дорог в Молдове.

Республика Молдова и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали 17 сентября кредитное соглашение на сумму до 344 млн евро, предназначенное для реализации проекта VI по реабилитации дорог в Молдове.

Подписи под документом поставили министр финансов Виктория Белоус и генеральный директор ЕБРР по Украине и Республике Молдова Арвид Тюркнер, пишет logos-pres.md

Финансирование будет использовано для реабилитации, строительства и расширения некоторых участков дорог R7 Рышкань – Сорока и M3 Кишинев – Комрат, а также для услуг технического надзора и поддержки, необходимой для реализации проекта. В общей сложности работы охватывают около 134 км дорог.

Кредит ЕБРР будет предоставлен двумя траншами: 175 млн евро в первом транше и 169 млн евро во втором.

«Благодаря этому соглашению мы обеспечиваем финансирование модернизации примерно 134 км национальных дорог. Речь идёт о важных для транспортной инфраструктуры страны участках, которые мы хотим привести в соответствие с современными стандартами и обеспечить лучшие и более безопасные условия движения. Инвестиции в дорожную инфраструктуру одновременно помогают нам приблизить нашу страну к европейской транспортной сети», – отметил министр инфраструктуры и регионального развития Владимир Боля.

Помимо кредита ЕБРР, проект также предусматривает привлечение европейского безвозвратного финансирования. ЕБРР находится в процессе мобилизации гранта в размере до 11,4 млн евро через Платформу инвестиций в соседние страны ЕС, а Молдова получит грант в размере до 7,7 млн евро через Механизм взаимосвязи.

Также предусмотрен вклад в размере до 34,2 млн евро, финансируемый за счет льготных ресурсов, предоставленных ЕС в рамках Плана роста для Республики Молдова.