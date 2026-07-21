НАРЭ утвердило дополнительный сбор в 48 банов за каждый литр бензина и дизтоплива.

С 1 августа в стоимость бензина и дизельного топлива в Молдове включат дополнительный сбор в размере 48 банов за литр. Соответствующее решение 21 июля утвердил Административный совет Нацагентства по регулированию в энергетике.

Сбор предназначен для создания и содержания экстренных запасов нефтепродуктов. Деньги должны использоваться на случай перебоев с поставками, региональных кризисов и других чрезвычайных ситуаций, способных привести к дефициту топлива, пишет rupor.md

После внесения изменений коммерческая маржа составит:

4,30 лея за литр бензина вместо нынешних 3,82 лея;

4,32 лея за литр дизельного топлива вместо нынешних 3,84 лея.

Надбавка в размере 48 банов будет фиксированной и не подлежит пересмотру каждые полгода вместе с остальными составляющими коммерческой маржи.

Включить новый сбор в стоимость топлива НАРЭ обязал закон о безопасности поставок нефтепродуктов, вступивший в силу 30 июня. Проект решения был представлен регулятором 15 июля.

Постановление НАРЭ вступит в силу 1 августа 2026 года.