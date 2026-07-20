Дизтопливо приближается к отметке в 29 леев за литр.

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) 20 июля опубликовало новую максимальную стоимость бензина и дизтоплива, которая будет действовать 21 июля.

По данным НАРЭ, максимальная стоимость 95-го бензина составит 29 леев 19 банов (на 23 бана дороже) за литр, а дизтоплива - 28 леев 53 бана (на 46 банов дороже) за литр.

Напомним, что ранее Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) сообщило о росте международных котировок на нефтепродукты, что является показателем, напрямую влияющим на процесс ценообразования на внутреннем рынке.