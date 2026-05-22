22 Мая 2026, 15:46
НАОЗ: Микробиологические лаборатории Молдовы подтвердили свою компетентность

Качество лабораторных услуг является одним из приоритетных направлений деятельности Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ), поскольку результаты анализов служат основой для принятия важных решений.

Ведомство сообщает, что его лаборатории ежегодно подтверждают свою компетентность, участвуя в профессиональных тестированиях и межлабораторных сличениях, организуемых как на национальном, так и на международном уровнях, передает noi.md

Так, в период с 7 апреля по 11 май 2026 года микробиологические лаборатории сети НАОЗ приняли участие в международной программе квалификационного тестирования в области анализа питьевой воды, организованной компанией LGC Standards. 

Программа объединила более 250 лабораторий и участников со всего мира. По данным НАОЗ, это первый опыт участия подобного рода для территориальных лабораторий в сфере санитарной микробиологии. В программе были задействованы все 10 отделений лабораторной диагностики территориальных центров общественного здоровья, а также Лаборатория санитарной микробиологии НАОЗ. 

В ведомстве подчеркивают, что полученные результаты подтверждают профессионализм специалистов лабораторий и достоверность анализов, проводимых для мониторинга качества питьевой воды. 

В то же время участие сети НАОЗ в данной международной программе демонстрирует соответствие лабораторий международным стандартам качества и эффективности.

