НАОЗ: Микробиологические лаборатории Молдовы подтвердили свою компетентность.

Ведомство сообщает, что его лаборатории ежегодно подтверждают свою компетентность, участвуя в профессиональных тестированиях и межлабораторных сличениях, организуемых как на национальном, так и на международном уровнях, передает noi.md

Так, в период с 7 апреля по 11 май 2026 года микробиологические лаборатории сети НАОЗ приняли участие в международной программе квалификационного тестирования в области анализа питьевой воды, организованной компанией LGC Standards.

Программа объединила более 250 лабораторий и участников со всего мира. По данным НАОЗ, это первый опыт участия подобного рода для территориальных лабораторий в сфере санитарной микробиологии. В программе были задействованы все 10 отделений лабораторной диагностики территориальных центров общественного здоровья, а также Лаборатория санитарной микробиологии НАОЗ.

В ведомстве подчеркивают, что полученные результаты подтверждают профессионализм специалистов лабораторий и достоверность анализов, проводимых для мониторинга качества питьевой воды.

В то же время участие сети НАОЗ в данной международной программе демонстрирует соответствие лабораторий международным стандартам качества и эффективности.