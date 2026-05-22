Наблюдательный совет TRM принял к сведению отставку Влада Цуркану.

Заседание сопровождалось напряжёнными дебатами и разногласиями между членами Совета, сообщает ipn.md

Лоретта Хандрабура, секретарь Наблюдательного совета, проголосовала против, но высказала замечание. «Повторяю для протокола: я считаю, что нам нужно было сделать паузу, чтобы уточнить некоторые решения. Не то чтобы я не согласна принять к сведению решение господина Цуркану», — сказала секретарь Наблюдательного совета. В свою очередь, Ирина Маценко, которая также проголосовала против, высоко оценила работу управленческой команды во главе с Владом Цуркану.

В ходе обсуждения несколько членов Совета выступили за отсрочку рассмотрения заявления об отставке. Аурелиан Дэнилэ попросил Влада Цуркану отозвать своё заявление, заявив, что ситуация «трагична». «Когда я задумываюсь, почему генеральный директор уходит в отставку, мне становится плохо. Я самый старший из вас и видел многое. То, что происходит сейчас, трагично. Нам нужно обсудить, почему мы дошли до такой ситуации. И я возмущён оценками жюри на «Евровидении», но это не значит, что дело должно было дойти до того, что генеральный директор подал в отставку», — заявил он.

Мария Шляхтицки, член Совета директоров, уточнила, что «ответственность за результаты голосования несёт жюри, а не руководство учреждения». В свою очередь, Валентина Юсупходжаева заявила, что ещё слишком рано принимать окончательное решение, сославшись на семидневный срок, в течение которого заявление об отставке может быть отозвано. «Эти семь дней ещё не истекли, и, следовательно, мы не можем принимать решение», — заявила она.

Влад Цуркану заявил, что не намерен отзывать свою просьбу и будет исполнять свои обязанности на временной основе до назначения преемника.

«Мне нечего добавить. Это технический вопрос, который вы должны принять к сведению. Я обязуюсь исполнять свои обязанности на временной основе, чтобы обеспечить функционирование департаментов и учреждения. Этот временный период не должен затянуться», — сказал он. Он также заявил, что не намерен участвовать в новом конкурсе на должность генерального директора.

С другой стороны, Корнелиу Попович раскритиковал задержку в этом вопросе и заявил, что директор ясно выразил своё намерение уйти. «Что мешает нам принять решение сегодня? Он сказал, что не изменит своего мнения», — сказал он.

После корректировки формулировки решения с учётом установленного законом срока, в течение которого может быть отозвана просьба, члены Совета поддержали инициативу. Должность будет объявлена вакантной по истечении установленного законом срока, и члены Совета должны собраться на новом заседании, чтобы установить условия организации и проведения конкурса на должность генерального директора Teleradio-Moldova.

Согласно регламенту, должность замещается посредством открытого конкурса, организованного Наблюдательным советом. Процедура включает предварительный отбор кандидатов и собеседование, после чего выбранная кандидатура представляется на утверждение парламенту. Срок полномочий генерального директора составляет семь лет и не может быть продлён.

Влад Цуркану, назначенный в декабре 2021 года, объявил о своей отставке в понедельник на пресс-конференции в связи со скандалом, разразившимся после финала конкурса песни «Евровидение-2026». Скандал возник после оценки, выставленной молдавскими членами жюри Румынии, что вызвало реакцию и критику в общественном пространстве.