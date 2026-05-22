На улице Каля Орхеюлуй начинают капремонт: новые тротуары, 400 парковочных мест.

По словам градоначальника, работы будут проводиться на общей площади около 60 тысяч квадратных метров, из которых около 40 тысяч квадратных метров будут покрыты цементным бетоном, а остальная часть заасфальтирована, пишет ipn.md

Муниципальные власти заявляют, что будет применена та же технология, что и на Хынчештском шоссе — современный метод восстановления бетонных дорог, используемый и в других странах.

По словам мэра, улица Каля Орхеюлуй до сих пор не подвергалась капитальному ремонту, хотя по этой магистрали ежедневно в одном направлении проезжает около 40 тысяч автомобилей.

Параллельно с работами на дороге муниципалитет обустроит и обновит тротуары по обеим сторонам улицы. Также вдоль магистрали будет создано около 200 новых парковочных мест.

Ещё один проект предусматривает создание автостоянки на пересечении улиц Каля Орхеюлуй и Соколень, рассчитанной примерно на 220 мест. В этом районе также будет усилено освещение, в том числе в пешеходных зонах и на парковках.