На трассе Одесса — Рени в районе Паланки и Маяков с 20 по 22 мая ввели реверсивное движение.

Из-за ремонта в районе Паланки и Маяк введено реверсивное движение, что может привести к задержкам на пути к контрольно-пропускным пунктам, передает rupor.md

Сегодня, 20 мая, дорожные службы работают в районе села Паланка. На этом отрезке специалисты проводят текущий ремонт покрытия, чтобы улучшить состояние трассы. По информации украинской Службы восстановления инфраструктуры, работы на данном участке планируют завершить сегодня к вечеру. До этого момента транспорт пропускают поочередно в обе стороны.

Ограничения продолжатся и в ближайшие два дня — 21 и 22 мая. Ремонтные бригады переместятся в район села Маяки, где также будет организовано реверсивное движение. Это может существенно замедлить трафик для тех, кто планирует выезд из Молдовы или поездку в сторону Одессы.

Дорожники уже установили предупреждающие знаки на подъездах к ремонтным зонам. Водителей, пересекающих границу в пунктах пропуска «Паланка — Маяки-Удобное» и «Тудора — Староказачье», просят заранее учитывать возможные заторы и закладывать дополнительное время на дорогу.