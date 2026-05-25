На ферме в Драгушенах покупатели сами взвешивают продукты и оставляют деньги в ящике.

Покупатели самостоятельно выбирают продукты, взвешивают их и оставляют деньги в деревянном ящике. Инициатором такого подхода выступил фермер Василе Никулицэ, который с 2017 года занимается выращиванием сельхозпродукции в своём родном селе, пишет jurnal.md

На ферме овощи и фрукты выращивают в соответствии с принципами пермакультуры — без использования пестицидов и инсектицидов. По словам фермера, этот метод позволяет получать более полезные и вкусные продукты. В ближайшее время на прилавке появятся помидоры, огурцы, капуста, морковь и сладкий перец.

Василе Никулицэ вернулся в Республику Молдова после десяти лет работы в Италии и решил вложить свои сбережения в развитие сельскохозяйственного бизнеса в родном селе.

«Мы фермерское хозяйство, которое выращивает сезонные овощи. Сейчас весна, и у нас есть ассортимент свежей зелени. Конечно, в зависимости от сезона на нашем прилавке будут появляться те культуры, которые растут. Идея пришла из моих поездок за границу — я ведь там и жил некоторое время. Я увидел, что это простой и удобный способ продавать продукты прямо с фермы, без лишних затрат», — рассказал Василе Никулицэ.

Фермер отмечает, что модель самообслуживания позволяет ему сократить расходы и сэкономить время, поскольку отпадает необходимость нанимать продавца или постоянно находиться у прилавка.

«Для небольшой фермы нанимать продавца или даже самому стоять и продавать продукты — это накладно. Так я могу спокойно заниматься своими делами в огороде. Те, кто приезжает, могут купить продукты, выставленные на прилавке. Все основано на доверии. Я оптимист и верю, что все мы добросовестные люди», — заявил фермер.

Хотя кассового аппарата на точке продажи нет, Василе Никулицэ утверждает, что все доходы официально декларируются в конце налогового года.

«Каждый взвешивает продукты самостоятельно, цены указаны. Можно установить цену на весах и сразу понять, сколько денег нужно оставить. У нас нет кассового аппарата, но есть ящик, куда можно положить деньги за овощи. Что касается налогов, в конце года я сдаю отчётность и выписываю счёт-фактуру на всё, что было продано», — пояснил фермер.

Василе Никулицэ также обустроил небольшую террасу для посетителей, чтобы это место стало не только торговой точкой, но и зоной отдыха для тех, кто приезжает в эти края.

«Здесь есть, например, кофе. Кроме того, можно прийти сюда на свежий воздух: у нас есть терраса, стулья, где можно посидеть, подумать или просто полюбоваться окрестностями села», — добавил фермер.

В то время как многие сельскохозяйственные производители ищут способы сократить расходы, модель, применяемая в селе Драгушены, наглядно демонстрирует, что местное сельское хозяйство способно работать и на основе взаимного доверия — более близкого к общине и к природе.