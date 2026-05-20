20 Мая 2026, 13:32
13 131
На Буюканах уличные торговцы заняли полтротуара: продают мясо и молочку

На стихийном рынке у бывшего кинотеатра «Флакэра» в секторе Буюканы торговцы продают мясо, яйца и молочные продукты под открытым солнцем прямо на асфальте. Они занимают тротуары, объясняя это тем, что на улице покупателей больше.

Полиция в свою очередь заявила, что ответственность за стихийный рынок несёт претура сектора Буюканы, передает info1.md

Продавцы признаются, что получают штрафы регулярно, но это их не останавливает.

«Пусть установят здесь арендную плату, и не будет проблем. Вместо того чтобы платить 750 леев раз в неделю, два или три раза, лучше бы ввели налоги, и люди бы торговали», — сказал один из продавцов.

«Чтобы продать товар, нужно идти туда, где есть люди», — заявил мужчина.

«На рынке мы не можем продавать, потому что там нет условий. Люди не приходят покупать. Я была на рынке в прошлом году, и мне стало плохо — никто ничего не покупал. Я оставила товар на рынке, накрыла его и ушла, потому что мне стало плохо», — добавил другой продавец.

«Многие покупатели даже не знают, где находится вход на рынок. В пять часов вечера он закрывается, а люди приходят с работы — рынок уже закрыт. Тогда они берут лук, огурцы, чтобы было что поесть дома», — заключил ещё один торговец.

Жители района жалуются, что стихийный рынок создаёт неудобства и мусор.

«На рынке много свободных мест. Не знаю, почему они торгуют здесь. Они ничего не платят, а цены выше, чем на рынке», — отметила одна из жительниц.

«За торговое место нужно платить аренду. Не все могут себе это позволить. Если там стоит какая-нибудь бабушка с корзинкой, она должна платить за это место. А те, кто много продаёт, спекулянты, которые занимают 3–4 метра, я считаю, должны работать на рынке», — заметил другой житель.

«Они устроили рынок здесь. Но почему они не идут на рынок, чтобы платить? Они здесь торгуют и не платят государству. Почему у них нет кассового аппарата?» — добавил ещё один собеседник.

Некоторые покупатели признаются, что стараются не покупать скоропортящиеся продукты у уличных торговцев.

«Особенно настораживает, когда некоторые продают молочные продукты, они стоят открытыми, колбасу и прочее. Это ненормально», — отметил один из покупателей.

«Должно быть специальное место, где можно продавать продукты. Они целый день находятся на солнце — и яйца, и мясо», — пояснил другой.

Представители Национального инспектората общественной безопасности сообщили, что «местная публичная администрация отвечает за реализацию политики в области торговли на данной территории». Участок, на котором работает этот стихийный рынок, находится в управлении претуры сектора Буюканы. Претор сектора Василе Морой не прокомментировал ситуацию.

Источник
info1
