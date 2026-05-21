theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
protv.md logoprotv
21 Мая 2026, 14:00
6 889
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Мужчина из Бубуечь приговорен к тюремному заключению за торговлю наркотиками

28-летний мужчина из Бубуечь был приговорен к 7 годам тюремного заключения за торговлю наркотиками после того, как его поймали в Ставченах при перевозке наркотиков.

Мужчина из Бубуечь приговорен к тюремному заключению за торговлю наркотиками.
Мужчина из Бубуечь приговорен к тюремному заключению за торговлю наркотиками.

Он признал свою вину, передает protv.md

По данным PCCOCS, молодой человек был задержан после того, как забрал наркотики из здания и собирался перевезти их в свой дом в Бубуечь. Там он хранил вещества, делил их на порции и готовил к продаже в Кишиневе и других населенных пунктах страны.

Впоследствии наркотики прятали в разных местах, откуда их должны были забрать потребители или другие лица, причастные к преступной сети. 

Схема работала через приложение Telegram. Клиенты связывались с организаторами, предоставляли фотодоказательства своего нахождения рядом с платежными терминалами, оплачивали заказанную дозу, а затем получали точное место, где были спрятаны наркотики. В некоторых случаях их даже закапывали в землю. После обысков в доме обвиняемого власти изъяли почти 800 граммов наркотиков, включая альфа-ПВП («соль»), синтетические каннабиноиды и марихуану.

Мужчина из Бубуечь приговорен к тюремному заключению за торговлю наркотиками

Источник
protv.md logoprotv
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте