Мужчина из Бубуечь приговорен к тюремному заключению за торговлю наркотиками.

Он признал свою вину, передает protv.md

По данным PCCOCS, молодой человек был задержан после того, как забрал наркотики из здания и собирался перевезти их в свой дом в Бубуечь. Там он хранил вещества, делил их на порции и готовил к продаже в Кишиневе и других населенных пунктах страны.

Впоследствии наркотики прятали в разных местах, откуда их должны были забрать потребители или другие лица, причастные к преступной сети.

Схема работала через приложение Telegram. Клиенты связывались с организаторами, предоставляли фотодоказательства своего нахождения рядом с платежными терминалами, оплачивали заказанную дозу, а затем получали точное место, где были спрятаны наркотики. В некоторых случаях их даже закапывали в землю. После обысков в доме обвиняемого власти изъяли почти 800 граммов наркотиков, включая альфа-ПВП («соль»), синтетические каннабиноиды и марихуану.