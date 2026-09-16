Молодежные организации Молдовы смогут получить до 600 тысяч леев на проекты.

Молодёжные организации могут получить до 600 тысяч леев безвозвратного финансирования на реализацию социальных и образовательных проектов.

Программа грантов на 2027 год реализуется Национальным агентством по делам молодёжи и финансируется Министерством образования и исследований в размере 13 миллионов леев, передает ipn.md

Размер гранта будет зависеть от масштаба проекта: на местные проекты предусмотрено максимум 200 тысяч леев, на региональные — до 400 тысяч леев, а на национальные — до 600 тысяч леев. Организации должны обеспечить собственный вклад в размере не менее 20% от стоимости проекта.

Среди направлений, имеющих право на финансирование, также профориентация, развитие цифровых и STEAM-компетенций, медиаграмотность и борьба с дезинформацией, волонтёрство, культура и защита окружающей среды. Финансироваться также могут инициативы, связанные со здоровым и инклюзивным образом жизни, гражданским участием и лидерством, а также международной мобильностью и обменами.

Национальное агентство по делам молодёжи 1 октября проведёт онлайн-информационную сессию для заинтересованных организаций. Участники узнают подробности об условиях участия, критериях соответствия требованиям, а также этапах подготовки и подачи проектов.

Заявки на финансирование можно подавать до 16 ноября, 17:00. Положение о программе, форма заявки и необходимая для подачи документов информация доступны на сайте Национального агентства по делам молодёжи. В предыдущем выпуске Программы грантов финансирование своих проектов получили 35 молодёжных организаций.