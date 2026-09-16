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ipn.md logoipn
16 Сентября 2026, 18:57
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Молодежные организации Молдовы смогут получить до 600 тысяч леев на проекты

Молодёжные организации могут получить до 600 тысяч леев безвозвратного финансирования на реализацию социальных и образовательных проектов.

Молодежные организации Молдовы смогут получить до 600 тысяч леев на проекты.
Молодежные организации Молдовы смогут получить до 600 тысяч леев на проекты.

Программа грантов на 2027 год реализуется Национальным агентством по делам молодёжи и финансируется Министерством образования и исследований в размере 13 миллионов леев, передает ipn.md

Размер гранта будет зависеть от масштаба проекта: на местные проекты предусмотрено максимум 200 тысяч леев, на региональные — до 400 тысяч леев, а на национальные — до 600 тысяч леев. Организации должны обеспечить собственный вклад в размере не менее 20% от стоимости проекта.

Среди направлений, имеющих право на финансирование, также профориентация, развитие цифровых и STEAM-компетенций, медиаграмотность и борьба с дезинформацией, волонтёрство, культура и защита окружающей среды. Финансироваться также могут инициативы, связанные со здоровым и инклюзивным образом жизни, гражданским участием и лидерством, а также международной мобильностью и обменами.

Национальное агентство по делам молодёжи 1 октября проведёт онлайн-информационную сессию для заинтересованных организаций. Участники узнают подробности об условиях участия, критериях соответствия требованиям, а также этапах подготовки и подачи проектов.

Заявки на финансирование можно подавать до 16 ноября, 17:00. Положение о программе, форма заявки и необходимая для подачи документов информация доступны на сайте Национального агентства по делам молодёжи. В предыдущем выпуске Программы грантов финансирование своих проектов получили 35 молодёжных организаций.

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Источник
ipn.md logoipn
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