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noi.md logonoi
13 Сентября 2026, 15:00
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Молдова завоевала бронзовую медаль на Международной олимпиаде по английскому языку

Национальная олимпийская сборная Республики Молдова завоевала бронзовую медаль в командном зачете и получила три почетные грамоты в индивидуальных соревнованиях на Международной олимпиаде по английскому языку.

Молдова завоевала бронзовую медаль на Международной олимпиаде по английскому языку.
Молдова завоевала бронзовую медаль на Международной олимпиаде по английскому языку.

4-й выпуск конкурса прошел 6–12 сентября в Сучаве, Румыния, собрав 136 учащихся из 14 стран. В командном зачете наши школьники заняли третье место, создав и представив мультимедийный проект по роману The Hate U Give Энджи Томас, пишет noi.md 

В состав национальной олимпийской сборной Республики Молдова вошли четыре ученицы: ученица 12-го класса бельцского теоретического лицея имени Михая Эминеску Александра Думбрэвяну, ученица 12-го класса единецкого теоретического лицея имени Михая Эминеску Николетта Каражи; ученица 11-го класса кишинёвского лицея научно-технического творчества и изобретательства Prometeu-Prim Габриела Габерь и ученица 12-го класса кишиневского теоретического лицея имени Иона Крянгэ Андрея Дарий.

Подготовкой команды занимались доктор филологии Виорика Лифарь и преподаватель университета Алина Легкобит, обе преподавательницы Государственного университета Молдовы. 

В индивидуальных соревнованиях ученица 12-го класса единецкого теоретического лицея имени Михая Эминеску Николетта Каражи, ученица 12-го класса кишиневского теоретического лицея имени Иона Крянгэ Андрея Дарий и ученица 11-го класса кишиневского лицея научно-технического творчества и изобретательства Prometeu-Prim Габриела Габерь получили почетные грамоты. 

Министерство образования и исследований и Национальное агентство по учебным программам и оцениванию выражают благодарность членам Республиканского олимпийского совета по английскому языку за преданность делу и вклад в подготовку национальной олимпийской сборной.

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Источник
noi.md logonoi
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