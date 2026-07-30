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jurnal.md logojurnal
30 Июля 2026, 10:36
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Молдова занимает 60-е место в мире по уровню использования ИИ

Наша страна опережает по этому показателю Румынию, Украину, Беларусь и Россию. Эксперты отмечают, что новые технологии могут повысить конкурентоспособность и экономическую эффективность.

Молдова занимает 60-е место в мире по уровню использования ИИ.
Молдова занимает 60-е место в мире по уровню использования ИИ.

«Это приносит огромную пользу. Потому что ИИ — это прорывная технология, которая сильно меняет то, как мы уже живем и будем жить дальше. Чем быстрее и эффективнее граждане будут ее использовать — будь то студенты, государственные служащие, полиция, медицина и другие сферы общества, — тем более развитыми мы станем», — отметил специалист по искусственному интеллекту Денис Закун, цитирует jurnal.md

Согласно исследованию Microsoft об уровне внедрения технологий на основе искусственного интеллекта в первом квартале этого года, 18,5% экономически активного населения Республики Молдова используют ИИ не менее 90 минут в месяц. Однако использование этой технологии сопряжено с определенными рисками.

«Есть очень серьезные риски. Например, галлюцинации. Многие люди не понимают, что у искусственного интеллекта довольно высокий уровень ошибок, и поэтому воспринимают как достоверный любой его ответ, хотя ИИ действительно часто ошибается. Это один из рисков. Второй — дипфейки», — объясняет специалист по искусственному интеллекту.

В мировом масштабе уровень использования ИИ достиг 17,8% экономически активного населения. Лидерами рейтинга являются Норвегия, Ирландия, Франция, Испания, Великобритания и Нидерланды.

Источник
jurnal.md logojurnal
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