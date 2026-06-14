Молдова занимает 56-е место среди стран по привлекательности для иммиграции.

Согласно рейтингу, в котором проанализировано 82 страны мира, Казахстан занимает 53-е место в мире с 36 баллами, являясь наиболее привлекательным направлением иммиграции среди бывших советских республик, вошедших в топ, передает bani.md

Республика Молдова занимает 56-е место в мировом рейтинге с 35,3 баллами. Таким образом, Молдова опережает другие такие страны, как Грузия (63-е место), Азербайджан (66-е), Армения (74-е) и Узбекистан (75-е).

Высокие позиции в рейтинге занимают развитые западные страны. Швейцария занимает первое место с результатом 60,8 балла, за ней следуют Исландия (60,2), Люксембург (60,1), Австралия (59,0) и Германия (58,7).

Индекс оценивает привлекательность стран для людей, планирующих эмигрировать, с учетом таких факторов, как экономические возможности, качество жизни, система здравоохранения, уровень безопасности и общие условия жизни.