theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
bani.md logobani
14 Июня 2026, 15:45
6
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Молдова занимает 56-е место среди стран по привлекательности для иммиграции

Казахстан стал страной с самым высоким рейтингом в Содружестве Независимых Государств (СНГ) в международном рейтинге «Индекс иммиграции 2026», составленном международной компанией Remitly.

Молдова занимает 56-е место среди стран по привлекательности для иммиграции.
Молдова занимает 56-е место среди стран по привлекательности для иммиграции.

Согласно рейтингу, в котором проанализировано 82 страны мира, Казахстан занимает 53-е место в мире с 36 баллами, являясь наиболее привлекательным направлением иммиграции среди бывших советских республик, вошедших в топ, передает bani.md

Республика Молдова занимает 56-е место в мировом рейтинге с 35,3 баллами. Таким образом, Молдова опережает другие такие страны, как Грузия (63-е место), Азербайджан (66-е), Армения (74-е) и Узбекистан (75-е).

Высокие позиции в рейтинге занимают развитые западные страны. Швейцария занимает первое место с результатом 60,8 балла, за ней следуют Исландия (60,2), Люксембург (60,1), Австралия (59,0) и Германия (58,7).

Индекс оценивает привлекательность стран для людей, планирующих эмигрировать, с учетом таких факторов, как экономические возможности, качество жизни, система здравоохранения, уровень безопасности и общие условия жизни.

Источник
bani.md logobani
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте